В какие города хотят переехать россияне

30 октября 2019     21
В какие города хотят переехать россияне

Лучшим городом для переезда россияне считают Санкт-Петербург. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В Северную столицу хотят переехать 15% россиян. 8 % предпочитают переехать в Москву, еще 6% — в Краснодар.

В целом к переезду в другой город готовы 25% опрошенных, в основном это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. 61% хотят переехать в город, а 34% респондентов планируют жить в сельской местности.

Чаще всего россияне меняют место жительства из-за отсутствия работы (18%). Также на желание переехать влияют более высокий уровень жизни в другом городе (15%) и неблагополучная экологическая обстановка на малой родине (13%). Еще по 7% хотят уехать из-за хорошего образования и для расширения перспектив.

Эксперты отмечают, что в России крайне низкий уровень внутренней миграции, что негативно влияет на развитие экономики.

Также исследователи добавили, что миграция носит ступенчатый характер: люди переезжают в районный центр, потом в региональные или республиканские центры, а затем — в города федерального значения.

В сентябре стало известно, что больше всего молодых людей, готовых переехать из родного города в поисках лучшей жизни, проживают в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.

Наименьшее число желающих покинуть малую родину оказалось в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре и Симферополе.

 

 



Среда, 30 октября 2019 г. 953

Источник: Портал Информер

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