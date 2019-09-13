В какие страны ездят россияне

13 сентября 2019     11
В какие страны ездят россияне

Число выездов россиян за границу в первом полугодии 2019 года увеличилось на 1,1 млн (или 5,6%) поездок по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Пограничной службы ФСБ России.

Всего в первом полугодии этого года россияне совершили 20,9 млн поездок (за такой же период прошлого года – 19,8 млн).

Чаще всего в первом полугодии этого года россияне выезжали в Турцию – 2,7 млн раз. По сравнению с 2018 годом число поездок увеличилось на 400 тыс (было 2,3 млн).

При этом отмечается, что основная доля поездок в эту страну совершалась с целью туризма.

На втором месте среди самых популярных зарубежных стран среди россиян – Абхазия. Туда жители России съездили 1,8 млн раз, чаще всего с целью частного визита.

Далее идут Финляндия (1,7 млн), Казахстан (1,4 млн) и Китай (1,2 млн). В эти страны россияне в большинстве случаев также отправлялись с частным визитом.

Отмечается, что за этот период на Украину россияне совершили 1,08 млн поездок.

Наименее популярными среди россиян оказались такие страны, как Намибия, Гренландия, Бенин, Новая Зеландия и другие.

В эти страны ездили пять и менее раз.


Пятница, 13 сентября 2019 г. 2

Источник: Портал Информер

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