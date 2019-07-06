В каких регионах России чаще всего разводятся?

6 июля 2019     5
В каких регионах России чаще всего разводятся?

Стало известно, в каких регионах России зарегистрировано наибольшее число разводов за январь-апрель 2019 года. Об этом рассказал Росстат.

Больше всего браков в начале этого года было расторгнуто в Сахалинской области – 5,1 на 1000 человек населения.

На втором месте – Республика Карелия (4,6). Далее идут Ненецкий автономный округ (4,5), Мурманская (4,3) и Белгородская (4,3) области.

Наименьшее количество разводов зарегистрировано в Чечне (0,6), Ингушетии (0,8), Дагестане (1,1), Северной Осетии (1,8) и Кабардино-Балкарии (1,9).

По словам председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, небольшое число разводов на Кавказе связано с религиозными и национальными традициями региона.

Он также добавил, что «популярность» разводов в северных регионах связана с интенсивной молодёжной миграцией, вызванной большими промышленными проектами.

«В Сахалинской области, в частности в связи с началом вступления в действие больших нефтегазовых проектов, за последние десять лет большой приток миграции. Отсюда большое число людей в миграционно-поточном состоянии, где и браков больше, и разводов больше, и даже детей больше», – рассказал эксперт.

Всего за первые четыре месяца этого года в России было расторгнуто 184,2 тысячи браков. Это на 53,6 тысячи меньше, чем за такой же период 2018 года.

Источник: Портал Информер

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Источник: Портал Информер


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