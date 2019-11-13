В какой одежде встречать 2020-й год?

13 ноября 2019     16
В какой одежде встречать 2020-й год?

Новый год стремительно приближается: в торговых центрах уже устанавливают ёлки и развешивают мишуру, открываются отделы продаж праздничной атрибутики. Астрологи, напоминая, что следующий год по восточному гороскопу будет годом Крысы и началом нового 12-летнего цикла, раздают свои советы.

Большая часть предстоящего 2020 года пройдет под знаком не просто Крысы, а так называемой металлической Крысы, поэтому новогоднюю ночь рекомендуют встречать в одежде металлических оттенков и в кругу семьи, но никак не ограничивать стол.

Цвета года металлической Крысы – белый, серый, бежевый, стальные оттенки, а также серо-голубые, бледно-бежевые, цвета слоновой кости.

Не подойдут кричащие и вызывающие цвета – оранжевый, красный, желтый – крыса к ним не благоволит. Зато это животное всеядно, а потому никаких ограничений для праздничного стола нет, можно смело фантазировать над подачей и списком блюд.

Но будет хорошо, если на стол поставить блюдо со свежими фруктами, овощами и травами, а также приготовить несколько блюд с зерновыми продуктами.

Также астрологи советуют встречать этот Новый год в кругу семьи и самых близких людей, потому что крыса предпочитает дом. Ну и, по традиции, поставить на праздничный стол фигурку крысы, лучше всего металлическую, а рядом с ней – металлические или деревянные амулеты и талисманы с символами удачи, богатства и здоровья. Наконец, можно повесить и на ёлку игрушку в виде крысы или мыши.



Среда, 13 ноября 2019 г. 2071

Источник: Портал Информер

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