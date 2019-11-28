В Кемерово купили новогоднюю елку, которая стоит в три раза дороже кремлевской

28 ноября 2019     10
В Кемерово купили новогоднюю елку, которая стоит в три раза дороже кремлевской

В Кемерове искусственную ель за 18 миллионов рублей купили из-за плохого состояния предыдущего дерева, прослужившего городу 11 лет. Новое оборудовано современной электроникой — оно прослужит 10-15 лет. Об этом рассказал мэр Кемерова Илья Середюк.

Мэр заявил, что предыдущая ель «морально устарела», администрации приходилось каждый год увеличивать финансирование на ее ремонт.

По его словам, у дерева была гарантия три года, с каждым годом его ветви, в том числе подсветка светодиодов, выходили из строя. Ежегодное обслуживание предыдущей ели обходилось городу в 300-500 тысяч рублей. По словам Середюка, новая ель «относится к средней ценовой категории».

Новую ель тестируют и настраивают, старую передали в Промышленновский район Кемеровской области.

Напомним, что 26 ноября стало известно, что в Кемерове установили городскую елку стоимостью почти 18 миллионов рублей — в три раза дороже той, что в Кремле. В 2016 году стоимость ели, которую установили на Соборной площади Кремля в Москве, составила около 6 миллионов рублей.



Четверг, 28 ноября 2019 г. 33

Источник: Портал Информер

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В Кемерово купили новогоднюю елку, которая стоит в три раза дороже кремлевской
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