В Керчи не хотят «второй» Крымский мост

В Керчи управление жилищно-коммунального хозяйства представило проект благоустройства центральной части Комсомольского парка. Дизайнеры хотят построить там сухой фонтан с уменьшенной копией Крымского моста. Однако не всем жителям города понравилась эта идея.

У такой достопримечательности будет “железнодорожная” и “автомобильная” арки, как у настоящего моста, и по ним можно будет прогуливаться. По проекту, вода в фонтане будет подсвечиваться разными цветами.

Мнения керчан разделились. Многим жителям не понравилось, что фонтан перекроет вид на настоящий Крымский мост. Другие отметили, что проекту не хватает зелени.

“Но зачем он нужен?”, “В городе есть более насущные проблемы, помимо декоративного моста”, “Вообще то в парке должен быть тенек. А на солнце жариться как-то нет желания. Лучше бы насадили деревьев. И зимой, и летом красиво и приятно”, – написали критики в соцсети “Вконтакте”.

Но некоторым идея возведения мини-моста пришлась по душе.

“Да, можно ходить, фоткаться, фото новобрачных…” “очень красиво. Мне понравился прозрачный, дети с родителями будут гулять, внизу фонтан, красивая плитка..”, – написали пользователи.