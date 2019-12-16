В Керчи открыли памятник древнерусскому князю Глебу

16 декабря 2019     10
В Керчи открыли памятник древнерусскому князю Глебу

Памятник древнерусским деятелям X–XI веков князю Глебу и игумену Никону открыли15 декабря, в Керчи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Керчи.

Памятник находится в сквере у морского вокзала города. На нем изображен князь Глеб Святославич, имя которого указано на знаменитом Тмутараканском камне с надписью об измерении Керченского пролива, которое ознаменовало восстановление твердой русской власти на обоих его берегах. Рядом с ним – основатель Тмутараканского монастыря преподобный Никон, который впоследствии стал игуменом Киево-Печерской монашеской обители. Он был учителем Нестора Летописца, создававшего «Повесть временных лет», первую систематизированную историю русского народа.

Как отметили в администрации Керчи, памятник установили в год завершения строительства моста между Таманью и Керчью. Идея его установки принадлежит инициативной группе жителей Керчи, Симферополя и Москвы. Ее одобрил митрополит Феодосийский и Керченский Платон, который сегодня совершил чин освящения памятника. Автором скульптуры стал Андрей Голубев. Деньги на создание монумента выделило Российское военно-историческое общество и ряд меценатов.  



Понедельник, 16 декабря 2019 г. 114

Источник: Портал Информер

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