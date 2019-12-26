В Керчи пограничники изъяли более 200 запрещенных таблеток

26 декабря 2019     5
В Керчи пограничники изъяли более 200 запрещенных таблеток

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым изъяли у жителя Керчи около 200 таблеток синтетического препарата, запрещенного к обороту на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба управления.

«Пограничниками выявлен гражданин РФ 1987 года рождения, который осуществлял хранение синтетических наркотиков. Так, в результате обследования жилой квартиры по одному из адресов Керчи, где проживал подозреваемый, сотрудники управления обнаружили и изъяли 190 таблеток синтетического производства. При опросе керчанин признался в незаконном хранении наркотиков, а также в том, что сам является наркозависимым», — сообщила пресс-служба.

В пресс-службе уточнили, что экспертиза подтвердила содержание в представленных образцах метадона, включенного в первый список Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении гражданина уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.



Четверг, 26 декабря 2019 г. 140

Источник: Портал Информер

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