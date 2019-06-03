В Керчи умер последний участник Керченско-Феодосийской десантной операции

3 июня 2019    
В Керчи умер последний участник Керченско-Феодосийской десантной операции

В Керчи скончался ветеран Великой Отечественной войны, последний доживший до наших дней участник Керченско-феодосийской десантной операции Александр Лубенцов. Соболезнования родным и близким героя опубликованы на сайте Керченской горадминистрации.

“На 98-м году ушел из жизни ветеран, почетный гражданин города-героя Керчи, участник Керченско-феодосийской десантной операции, крымский подпольщик и партизан Александр Григорьевич Лубенцов. Жизнелюбивый и энергичный, он был активным участником городских мероприятий, до последних дней оставался в строю, делился воспоминаниями”, – сказано в сообщении.

Лубенцов в составе флотского экипажа КЧФ в ночь с 25 на 26 декабря 1941 года высадился в районе мыса Камыш-Бурун в Керчи, участвуя в одной из самых крупных десантных операций времен Великой Отечественной войны.

Бойцы страдали от переохлаждения, но вылив воду из сапог, продолжали наступление, заняли позиции и держались изо всех сил.

Затем Александр Григорьевич возглавил диверсионную группу и действовал в тылу врага. Его отряд пустил под откос девять вражеских эшелонов, боевую технику и транспорт врага. Зимой 1944 года его группа проводила глубокую разведку местности, нанеся на карту минные поля и вражеские укрепления – эти сведения помогли спланировать операцию по освобождению полуострова.

“Своими действиями тов. Лубенцов показал безграничную преданность Родине, мужество и храбрость с оружием в руках, стойкость, готовность к самопожертвованию в достижении победы над врагом”, – значится в боевой характеристике ветерана. Он был отмечен орденами и медалями “Красной Звезды”, “Знак Почета”, “Отечественной войны” II степени, “За мужество” III степени, “За отвагу”, “Маршала Советского Союза Жукова”, – отмечается в сообщении.

Источник: Портал Информер

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В Керчи умер последний участник Керченско-Феодосийской десантной операции
В Керчи умер последний участник Керченско-Феодосийской десантной операции

В Керчи скончался ветеран Великой Отечественной войны, последний доживший до наших дней участник Керченско-феодосийской десантной операции Александр Лубенцов. Соболезнования родным и …



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