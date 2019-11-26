В Киеве дали «правильный маршрут» для русских артистов, которые едут выступать в Крым

Киев не запрещает украинским артистам гастролировать в России. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил украинский журналист и шоумен Дмитрий Гордон.

“С точки зрения государства, отношения к ним (украинским артистам – ред.) нет, потому что никаким законом не прописано, имеют ли они право ездить гастролировать в Россию или не имеют. Поэтому это не наказуемая деятельность, и они сами выбирают свой путь”, – заявил Гордон.

Он также отметил, что сам выступает против гастролей украинских артистов в РФ.

“У меня есть свои взгляды на этот вопрос, я считаю, что когда две страны находятся в состоянии войны, ездить в Россию… не правильно. Но это, опять-таки, моя точка зрения, но не точка зрения государства. У государства на этот счет точки зрения нет”, – подчеркнул Гордон.

В то же время, по его словам, российские артисты, которые хотят выступать в Крыму, должны ехать на полуостров только через территорию Украины.

“Если они хотят гастролировать в Крыму, они могут это делать, но, заезжая в Крым с территории Украины, то есть через Херсонскую область. Если они заезжают с территории России, они это делают незаконно, не проходя украинскую таможню и границу.

Раз они идут на это, сознательно понимая, что они нарушают закон Украины, им нечего делать в Украине. Также нечего делать в Украине всем артистам, которые поддержали аннексию Крыма, выступали с письмами против Украины.

Пусть работают в других странах, рынок большой, с голоду они не умрут, слава Богу, а в Украину им ездить не надо”, – заявил Гордон.

Напомним, что ранее из-за запланированных в России новогодних выступлений певицы Софии Ротару разгорелся скандал. Как сообщалось, она планирует принять участие в фестивале “Легенды ретро FM”, а также в нескольких новогодних корпоративах.

Источник: Портал Информер