В Киеве задержан российский «вор в законе»

Вора в законе Лашу Джачвлиани, известного в криминальном мире по прозвищу Лаша Сван, задержали в Киеве сотрудники Управления стратегических расследований. Сообщается, что его разыскивает Интерпол.
«По оперативной информации, в Киев он приехал для того, чтобы возглавить и крышевать криминал в столице», — сообщают украинские СМИ.
Сейчас Лаша Сван находится в изоляторе для содержания лиц без гражданства, так как был задержан с поддельными документами.
Напомним, что ровно 10 лет назад Джачвлиани уже задерживали в Киеве сотрудники УБОП. Лаша Сван был коронован в Москве в 1995 году.
Суббота, 16 ноября 2019 г. 45
Источник: Портал Информер