В Киеве начался сбор подписей за снос памятника генералу Ватутину

17 февраля 2020     11
В Киеве начался сбор подписей за снос памятника генералу Ватутину

В Киеве начали сбор подписей за снос памятника генералу СССР Николаю Ватутину, который в годы Великой Отечественной войны являлся одним из командующих операцией по освобождению украинской столицы. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

«По состоянию на сегодня в Мариинском парке, что расположен перед Верховной Радой Украины, до сих пор есть памятник одному из оккупантов и украиноненавистников», — говорится в петиции.

Авторы подчеркивают, что монумент неоднократно становился объектом, против которого проводились многочисленные акции «различными патриотическими организациями».

По состоянию на 17 февраля собрано более 750 подписей в поддержку сноса монумента.
В то же время авторы петиции подчеркнули, что под постаментом может находиться могила Ватутина, поэтому демонтаж должен пройти цивилизованным способом с последующим перезахоронением останков генерала на одном из столичных кладбищ.

Напомним, что 10 февраля неизвестные осквернили памятник Ватутину, облив его зеленкой. Одного из участников инцидента, 19-летнего жителя Киева, удалось задержать полицейским, однако, позднее, он был отпущен на свободу.

Справка:

Николай Ватутин — советский военачальник, Герой Советского Союза, прошедший путь от красноармейца до генерала армии.

В годы Великой Отечественной возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов.

Ватутин погиб в 1944 году от рук диверсантов Украинской повстанческой армии (УПА, террористическая организация запрещена в России).



Понедельник, 17 февраля 2020 г. 153

Источник: Портал Информер

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