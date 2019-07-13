В Киеве обстреляли телеканал из гранатомёта (ФОТО)

В ночь на 13 июля, в Киеве, двое неизвестных из гранатомета обстреляли здание телеканала «112 Украина». Полицейские квалифицируют происшествие как террористический акт.

В 3:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в ​​Шевченковском районе Киева. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.

Прибыв на место вызова, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и отстрелянный тубус гранатомета. О пострадавших в результате обстрела не сообщается.

Накануне обстрела сотрудники телеканала выступили с открытым обращением в правоохранительные и дипломатические органы с просьбой защитить коллектив от произвола украинских неонацистов.