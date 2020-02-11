В Китае вирус. Хаос. Смерть. (ВИДЕО)

Китайское общество буквально рушится, и это только пяти недель китайцы живут в условиях карантина.

Полиция делает жёсткое замечание гражданину без маски:

Люди пытаются вылезти из заблокированных зданий, чтобы сбежать и получить еду. В этом видео человек поскальзывается и падает на смерть:

Студенческое общежитие закрываются под карантин, вещи постояльцев сваливают в коридор:

С людьми в Китае особо не церемонятся и упаковывают в клетки, как диких животных. Но, похоже, у китайских властей вырисовывается проблема: чтобы удержать в клетках 400 миллионов нелояльных граждан нужно не менее, чем 400 миллионов лояльных солдат.

В этой маленькой деревне люди перекрыли все дороги, чтобы не допустить заражения:

Люди в Шензене отчаянно пытаются сбежать в Гонконг за несколько часов до того, как вступит в силу полная блокировка Шензена:

Граница между Китаем и Вьетнамом. Тысячи китайцев пытаются покинуть страну:

Все это происходило как минимум последние две недели.

А что будет дальше?







Вторник, 11 февраля 2020 г. 107

Источник: Портал Информер