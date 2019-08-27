В Коктебеле начался музыкальный фестиваль Rap Koktebel

На Rap Koktebel презентуют хип-хоп проект “Рэп завод”. Кроме того, в рамках мероприятия состоится презентация международного интерактивного шоу талантов “Рэп завод”, в котором начинающие исполнители продемонстрируют свои способности в стиле хип-хоп. Инициатором проведения Rap Koktebel выступил генеральный директор МИА “Россия сегодня” Дмитрий Киселев .

Хедлайнером фестиваля станет известная американская хип-хоп группа Onyx, также на нем выступят Мот, Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite и Кравц.

В Крыму стартовал музыкальный фестиваль Rap Koktebel, сообщили организаторы мероприятия. Он пройдет 27 и 28 августа.

В Коктебеле начался музыкальный фестиваль Rap Koktebel В Крыму стартовал музыкальный фестиваль Rap Koktebel, сообщили организаторы мероприятия. Он пройдет 27 и 28 августа. Хедлайнером фестиваля станет известная …



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