В Коктебеле начался музыкальный фестиваль Rap Koktebel

В Крыму стартовал музыкальный фестиваль Rap Koktebel, сообщили организаторы мероприятия. Он пройдет 27 и 28 августа.
Хедлайнером фестиваля станет известная американская хип-хоп группа Onyx, также на нем выступят Мот, Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite и Кравц.
На Rap Koktebel презентуют хип-хоп проект “Рэп завод”. Кроме того, в рамках мероприятия состоится презентация международного интерактивного шоу талантов “Рэп завод”, в котором начинающие исполнители продемонстрируют свои способности в стиле хип-хоп. Инициатором проведения Rap Koktebel выступил генеральный директор МИА “Россия сегодня” Дмитрий Киселев.
Вторник, 27 августа 2019 г. 44
Источник: Портал Информер