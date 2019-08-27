В Коктебеле начался музыкальный фестиваль Rap Koktebel

27 августа 2019     13
В Коктебеле начался музыкальный фестиваль Rap Koktebel

В Крыму стартовал музыкальный фестиваль Rap Koktebel, сообщили организаторы мероприятия. Он пройдет 27 и 28 августа.

Хедлайнером фестиваля станет известная американская хип-хоп группа Onyx, также на нем выступят Мот, Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite и Кравц.

На Rap Koktebel презентуют хип-хоп проект “Рэп завод”. Кроме того, в рамках мероприятия состоится презентация международного интерактивного шоу талантов “Рэп завод”, в котором начинающие исполнители продемонстрируют свои способности в стиле хип-хоп. Инициатором проведения Rap Koktebel выступил генеральный директор МИА “Россия сегодня” Дмитрий Киселев.


Вторник, 27 августа 2019 г. 44

Источник: Портал Информер

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