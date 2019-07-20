В Коктебеле начинается винный фестиваль

В Коктебеле 20 и 21 июля пройдет традиционный фестиваль In Vino Veritas. Отмечают организаторы, там можно будет продегустировать знаменитые крымские вина.

Гостей праздника ждет насыщенная программа. Уже опубликована программа, которая обещает гастрономические мастер-классы и дегустацию вина.

«Помимо этого, в программе фестиваля: гастрономические мастер-классы, презентация «Как правильно дегустировать игристые вина», винный матч Крым-Кубань и экспозиция от музея винной этикетки. Будет презентация-дегустация сразу по двум направлениям – «Сухие белые вина России» и «Сухие красные вина России», — сообщается в программе.

На фестивале свою продукцию покажут заводы «Новый Свет», «Абрау-Дюрсо» и другие.

Помимо этого, будет играть рок-группа Kooraga, а на закрытии выступит оркестр «Кальвадос».