В Коктебеле на фестивале учат повышать культуру винопития

Уже в третий раз Коктебель принимает эногастрономический Фестиваль «IN VINO VERITAS». Сюда приехали туристы как со всей России, так и зарубежные гости. И многие добрались в знаменитый поселок уже не в первый раз, зная, что тут им представят как лучшие вина Крыма и донских районов, так и закуски к ним.

Свои вина представляют как большие винные хозяйства, так и «гаражисты» — те, производственные мощности которых совсем не велики, те, кто выращивают виноград по всему Крыму и на берегах реки Дон и привезли на фестиваль свою продукцию, чтобы посоревноваться за право считаться лучшими в своей отрасли. Но самая главная задача стоит перед ними – показать, что российские вина не хуже, а часто даже и намного лучше своих зарубежных аналогов.

Знаменитая голицинская фирма «Новый Свет» представила свою новую линейку сухих и особо сухих шампанских вин – лучшие брюты и экстрабрюты предприятия с более чем столетней историей.

Организуя этот фестиваль, его авторы планировали: приблизить Крым к процессам, проходящим среди винно-гастрономических мероприятий России, познакомить виноделов Крыма и Кубани, установить новый уровень познавательных винных выставок, увеличить освещение винных мероприятий в федеральных СМИ России.

«Имидж российского вина испорчен дегустациями из пластиковых стаканчиков, дурновкусными стендами, продажами фальсификата», — сообщили организаторы фестиваля. — Задача непростая, но планку поднимать надо, иначе культуру потребления вина в стране не возродить».

По словам Ильи Волошина, организатора фестиваля и эксперта в области виноделия -российский рынок вина пока еще только развивается. «Пока еще очень мало своего вина, очень мало виноградников. И наша задача, объединившись, вытеснить импорт, дешевый импорт, некачественный импорт, который может из-за своей цены и низкокачественного виноматериала конкурировать здесь, у нас на полках. Здесь все рассказывают, что это наше российское вино, и оно прекрасно».

Но не только вино и закуски радуют посетителей. 20 июля перед ними выступила музыкальная группа «Kooraga», исполнившая шлягеры разных годов, а 21 июля гостей будет развлекать оркестр «Кальвадос».

Как мы помним по школьному курсу фразу «In vina veritas» у Блока произносят «пьяницы с глазами кроликов», но в Коктебеле не видно никаких алкоголиков, а только люди, которые на отдыхе в Крыму вкушают лучшее вино, и приучаются пить именно этот благородный напиток, а не грубые алкогольные.

А в Коктебеле проходили многочисленные дегустации, учебные классы, винные матчи и винные казино. В прошлые годы фестиваль посетило не менее 10 тысяч гостей, а в этом ожидается еще больше….

Олег Широков, фото автора





Источник: Крымские новости