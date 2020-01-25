В Коктебеле освободят набережную от самовольных построек

25 января 2020     21
В Коктебеле освободят набережную от самовольных построек

В преддверии начала работ по реконструкции набережной курортного поселка Коктебель местные власти планируют изъять в пользу государства 43 земельных участка.Соответствующее ходатайство уже направлено в Совет министров республики. Работы по реконструкции набережной будут проводиться в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2022 года.В поселке планируют построить канализационные очистные и берегоукрепительные сооружения. Концепция реконструированной набережной предусматривает, что ее воссоздадут в традиционном для Коктебеля архитектурном стиле. Саму набережную и прилегающие территории разобьют на несколько функциональных зон: тихую, парковую, культурно-историческую, фестивальную.

Торговлю сувенирами с набережной уберут, а палатки разместят на прилегающих к набережной улицах.



Суббота, 25 января 2020 г. 332

Источник: Портал Информер

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