В Коктебеле освободят набережную от самовольных построек

В преддверии начала работ по реконструкции набережной курортного поселка Коктебель местные власти планируют изъять в пользу государства 43 земельных участка.Соответствующее ходатайство уже направлено в Совет министров республики. Работы по реконструкции набережной будут проводиться в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2022 года.В поселке планируют построить канализационные очистные и берегоукрепительные сооружения. Концепция реконструированной набережной предусматривает, что ее воссоздадут в традиционном для Коктебеля архитектурном стиле. Саму набережную и прилегающие территории разобьют на несколько функциональных зон: тихую, парковую, культурно-историческую, фестивальную.

Торговлю сувенирами с набережной уберут, а палатки разместят на прилегающих к набережной улицах.







Суббота, 25 января 2020 г. 332

Источник: Портал Информер