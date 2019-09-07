В Коктебеле открылся XI международный фестиваль «Live in Blue bay»

7 сентября 2019     25
В Коктебеле открылся XI международный фестиваль «Live in Blue bay»

Фестиваль приготовил насыщенную программу для любителей джаза – с 6 по 8 сентября на его трех площадках выступят более сотни артистов, проходят мастер-классы, творческие встречи с музыкантами. На концертах ожидается более 30 тысяч крымчан и гостей полуострова.

Председатель оргкомитета Международного джазового фестиваля «Live in Blue Bay 2019» Константин Зелинский рассказал, что уже в одиннадцатый раз
проводится в Коктебеле на этих площадках.

– В среднем здесь выступило по 100 музыкантов из разных стран мира, — рассказал он, — и главное, что музыка здесь – доступная, веселая и хорошая. В этом году у нас выступают гости из США, Италии, Голландии, РФ и местные крымские.

По словам Константина Зелинского, такого фестиваля нет нигде на свете – чтобы его посещение было совершенно бесплатным, и чтобы на его организацию не были затрачены ни федеральные средства, ни местного бюджета.


Открытие фестиваля

— В чем отличие этого фестиваля? – спросил сам себя председатель оргкомитета, и тут же ответил,- Будет просто самый лучший фестиваль!


Музыканты из Италии

Заместитель директора крымской филармонии Исмет Заатов отметил, что подобный фестиваль – самый лучший подарок подарок для жителей и гостей Крыма. «Он – безвозмездный, наш крымский и родной» — поделился замдиректора, в недавнем прошлом – замминистра культуры Крыма.


Открытие фестиваля

Фестиваль начался традиционно: джазовым парадом участников фестиваля. Прошло шествие по набережной Коктебеля, к нему присоединялись жители и гости Крыма.

Мастер-класс провел знаменитый Сергей Манукян, который уже много лет приезжает на «Блюю Бей».

— Здесь неповторимая атмосфера, — рассказал музыкант, — И я очень рад каждый год приезжать сюда. А задача моя простая – порадовать вас музыкой.

Ежедневно на фестивале проводятся мастер-классы и творческие встречи с музыкантами, а вечером джем-сейшены с участием хедлайнеров «Блю Бея».

На фестивале выступила группа Dario Napoli trio из Италии, этно-джаз группа Hayat из Симферополя и эстрадно-джазовый оркестр им. Кима Назаретова из Ростов-на-Дону. В последующие дни выступят: группа Mama`s Bad Boys из музыкантов США и Нидерландов, группы из Москвы и Санкт-Петербурга, Симферополя, Ялты, Феодосии и Севастополя.

Здесь выступил знаменитый ялтинец Тимофей Винковский со своей «Симфония на бокалах», и открылась выставка художника Эдуарда Кулиша «Black & White». Ожидаются выступления воспитанников Школы песочной анимации «Увидеть музыку глазами детей», винный брейн-ринг и казино от компании Villa-Krim, а также мастер-классы виртуозного гитариста Виталия Макукина и Андрея Кондакова (знакомство с редкими клавишными инструментами).

В следующем году ожидается уже XII фестиваль «Live in Blue bay»

Фото автора и Александра Кадникова

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Олег Широков
Источник: Крымские новости

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