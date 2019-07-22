В конкурсе красоты «Жемчужина Черного моря-2019» победила будущий фармацевт

В Севастополе состоялся 23-й международный конкурс красоты «Жемчужина Черного моря-2019».

Его организатором уже традиционно выступило агентство моделей «Мария».

Побороться за победу в «Жемчужине…» на летнюю концертную сцену курортного комплекса «Аквамарин» вышли пятнадцать титулованных моделей – победительниц конкурсов красоты из российских городов, республик Татарстана, Чувашии, Башкортостана и Украины.

В жюри проекта вошли обладательница титула «Севастопольская красавица – мисс десятилетия» Анна Левковец, популярный блогер, артист, участник шоу «Песни на ТНТ», 2-й сезон Роман Каграманов, победительница конкурса «Севастопольская красвица-2018» Елизавета Свириденко, выпускница факультета МГУ «Индустрия моды», стилист Лилия Магомедова из Москвы, заслуженный журналист Украины и Республики Крым Юрий Кондратьев и другие.

Модели представили коллекции одежды от известного севастопольского дизайнера Натальи Духневич, киевского модельера Ирины Севериной и компании La Luna.

По итогам конкурса корона и лента победительницы были вручены Ксении Соболь из Краснодара.

Победительнице «Жемчужины Черного моря-2019» Ксении Соболь 18 лет, ее рост 180 сантиметров. По знаку зодиака— рак. Ксения учится на фармацевта в Кубанском государственном университете, а в свободное время участвует в показах дизайнерской одежды и конкурсах красоты.

В Севастополе Ксения Соболь вышла на сцену под номером тринадцать.

Интересная закономерность: в прошлом году победительницей «Жемчужины…» также стала тринадцатый номер Александра Николаева из Чувашии.

1-й вице-мисс на конкурсе названа Мира Дрогул из Николаева, Украина. Титул 2-й вице-мисс у модели из Севастополя Анны Сеньковец, а 3-й вице-мисс – у красавицы из города Киров Марии Кудрявцевой. Диплом «Мисс очарование» получила Александра Сердюк из Нижневартовска, а «Мисс шарм» названа представительница Башкортостана Татьяна Политова. Титул «Мисс грация» у участницы из Чувашии Алены Михайловой.

Специального титула «Мисс КАРЕ» удостоена София Мизерная из Ростова-на-Дону, а ленту и титул «Мисс Улыбка-2019» от клиники Dr.Simens получила севастопольская модель Екатерина Бежан.

Всем участницам «Жемчужины…» были вручены букеты от компании Cvetokus.ru, специальные призы и подарки от многочисленных партнеров конкурса. Для гостей шоу грации на зеленой лужайке «Аквамарина» была проведена презентация игристых вин от ТМ «Севастопольское игристое».

За время подготовки к финалу «Жемчужины…» модели не только репетировали, но и познакомились с историческими местами Севастополя, совершили морское путешествие на моторной яхте вдоль берегов Балаклавы, побывали в урочище Ласпи и в крымском предгорье.

Фестиваль грации «Жемчужина Черного моря-2019» в очередной раз показал, что это популярный молодежный проект, который вот уже двадцать три года вносит свой вклад в развитие Севастополя, как международного культурного и туристического центра.

Юрий Стрельцов

Фото Василия Батанова,

Ларисы Ветровой и Владимира Васецкого–>