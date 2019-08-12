В конце августа Крым и Сирия подпишут договор о сотрудничестве

В конце августа Республика Крым подпишет комплексное соглашение о сотрудничестве с Сирийской Арабской Республикой. Документ уже согласован правительством России. Об этом крымским СМИ сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Предполагается подписание соглашения, теперь уже комплексного, объемного, о торгово-экономическом сотрудничестве между Республикой Крым и министерством экономического развития Сирийской Арабской Республики. Там будут обозначены направления сотрудничества. Это документ, который уже подтвержден правительством Российской Федерации», – сказал Мурадов.

Предполагается, что документ будет подписан во время визита делегации Республики Крым в Сирию.

«Официальная делегация Республики Крым и крымские предприниматели в очередной раз приглашены на ежегодную Дамасскую международную ярмарку. Это крупное международное мероприятие внешнеэкономической направленности.

И наша делегация с 28 по 30 августа собирается посетить Сирию.

Мы предполагаем опять встретиться с нашими сирийскими друзьями, представить наши возможности», – отметил Мурадов.

Он напомнил, что Крым и Сирия уже начали торгово-экономическое взаимодействие. В частности, создан совместный торговый дом.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и президент Сирии Башар Асад

«Мы начали крупные программы по работе с Сирией. Прежде всего, речь идет об экспортных направлениях нашей деятельности, о доставке туда необходимых для восстановления Сирии товаров и о привозе из Сирии для нас необходимой южной продукции – цитрусовые, южные фрукты, ранние фрукты и овощи.

У сирийцев есть и другая номенклатура – текстиль, многие другие направления. Но пока мы говорим об этой группе, которую я назвал в числе первоочередных», – сообщил Мурадов.

Представители Крыма уже были с визитами в Сирии несколько раз. Делегация Сирии дважды принимала участие в Ялтинском международном экономическом форуме.





Понедельник, 12 августа 2019 г. 83

Источник: Портал Информер