В Кореизе обнаружен труп мужчины

28 августа 2019     18
В Кореизе обнаружен труп мужчины

На пляже в поселке Кореиз обнаружили тело мужчины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

«В пгт Кореиз городского округа Ялта в пяти метрах от берега было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Очевидцами тело извлечено из воды. Сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины», — уточнили в МЧС.

Кроме того, в с. Молочное Сакского района в море от берега унесло ребенка на надувном круге. На место происшествия направились сотрудники Госинспекции по маломерным судам, но до их прибытия ребенка спас и доставил на берег очевидец.


Среда, 28 августа 2019 г. 275

Источник: Портал Информер

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