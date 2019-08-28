В Кореизе обнаружен труп мужчины

На пляже в поселке Кореиз обнаружили тело мужчины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.
«В пгт Кореиз городского округа Ялта в пяти метрах от берега было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Очевидцами тело извлечено из воды. Сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины», — уточнили в МЧС.
Кроме того, в с. Молочное Сакского района в море от берега унесло ребенка на надувном круге. На место происшествия направились сотрудники Госинспекции по маломерным судам, но до их прибытия ребенка спас и доставил на берег очевидец.
Среда, 28 августа 2019 г. 275
Источник: Портал Информер