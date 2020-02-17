В Кремле готовятся к народному голосованию по изменениям в Конституцию РФ

В подмосковном пансионате «Сенеж» прошел трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и глав региональных избиркомов, организованный Администрацией президента. Представителям регионов назвали показатели, которые Москва хотела бы видеть по итогам голосования: явка — 60%, результат «за» — 70%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В день голосования на участках должна быть праздничная атмосфера: это может быть как организация буфетов на участках для голосования, так и различные культурные мероприятия.

«Конкретных установок, кто и что должен организовывать, не давали, поскольку все и так знают, что нужно делать», — пояснил один из собеседников издания.

Федеральные власти не намерены специально прописывать правила агитации перед общероссийским голосованием по конституционным поправкам, как это бывает во время президентских выборов или референдумов. На выборах агитировать разрешено участникам кампании — то есть партиям и кандидатам, в случае референдума — инициативной группе. В случае с общероссийским голосованием нет ни того, ни другого.

Между тем, в регионах крайне скептически относятся к заявленной явке. По оценке политологов, россияне не проявляют интереса к обсуждению поправок в Конституции и не видят смысла в походе к избирательным урнам.

По оценкам аналитиков, явка в крупных городах вряд ли превысит 10-15% избирателей. Между тем, в Кремле уже заявили, что от результата будет зависеть в том числе и политическая судьба губернаторов.

В этой связи представляет интерес, сколько избирателей придут на участки в Севастополе. Напомним, что на прошлых выборах явка избирателей в нашем городе с трудом превысила 35%.







Понедельник, 17 февраля 2020 г. 229

Источник: Портал Информер