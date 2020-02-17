В Кремле готовятся к народному голосованию по изменениям в Конституцию РФ

17 февраля 2020     5
В Кремле готовятся к народному голосованию по изменениям в Конституцию РФ

В подмосковном пансионате «Сенеж» прошел трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и глав региональных избиркомов, организованный Администрацией президента. Представителям регионов назвали показатели, которые Москва хотела бы видеть по итогам голосования: явка — 60%, результат «за»70%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В день голосования на участках должна быть праздничная атмосфера: это может быть как организация буфетов на участках для голосования, так и различные культурные мероприятия.

«Конкретных установок, кто и что должен организовывать, не давали, поскольку все и так знают, что нужно делать», — пояснил один из собеседников издания.

Федеральные власти не намерены специально прописывать правила агитации перед общероссийским голосованием по конституционным поправкам, как это бывает во время президентских выборов или референдумов. На выборах агитировать разрешено участникам кампании — то есть партиям и кандидатам, в случае референдума — инициативной группе. В случае с общероссийским голосованием нет ни того, ни другого.
Между тем, в регионах крайне скептически относятся к заявленной явке. По оценке политологов, россияне не проявляют интереса к обсуждению поправок в Конституции и не видят смысла в походе к избирательным урнам.

По оценкам аналитиков, явка в крупных городах вряд ли превысит 10-15% избирателей. Между тем, в Кремле уже заявили, что от результата будет зависеть в том числе и политическая судьба губернаторов.

В этой связи представляет интерес, сколько избирателей придут на участки в Севастополе. Напомним, что на прошлых выборах явка избирателей в нашем городе с трудом превысила 35%.



Понедельник, 17 февраля 2020 г. 229

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Кремле готовятся к народному голосованию по изменениям в Конституцию РФ
В Кремле готовятся к народному голосованию по изменениям в Конституцию РФ

В подмосковном пансионате «Сенеж» прошел трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и глав региональных избиркомов, организованный Администрацией президента. Представителям …


Судья Конституционного суда России заявил, что РФ не является правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда России заявил, что РФ не является правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти. Внимание на …


20 спасателей искали подростка, заблудившегося в Симферопольском районе
20 спасателей искали подростка, заблудившегося в Симферопольском районе

В воскресенье, 16 февраля, в 19:50 в службу спасения поступило сообщение о том, что пропал 14-летний житель села Клиновка Симферопольского …


Незаконные ларьки Столетовском проспекте снесут через 10 дней
Незаконные ларьки Столетовском проспекте снесут через 10 дней

Срок 10 дней дан владельцам торговых павильонов на то, чтобы они сами провели работы по демонтажу. Об этом сообщил и.о. …


Водонаева передумала ходить на серьезные телепрограммы
Водонаева передумала ходить на серьезные телепрограммы

Ведущая Алена Водонаева объяснила, почему передумала ходить в эфир телепрограмм федеральных каналов. Комментарий она опубликовала в Instagram-аккаунте. «Я пока больше …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты