В Кремле заявили о том, что пилотов самолёта Airbus A321 представят к государственным наградам

В Кремле считают, что пилоты и бортпроводники проявили себя как настоящие герои, только благодаря их действиям десятки жизней пассажиров были спасены.

«Пассажиры самолёта и члены экипажа остались живы, желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов о том, как скоро экипаж самолёта Airbus A321 может быть представлен к заслуженной награде, Песков уточнил, что госнаграда присуждается по указу главы государства. И как только документы на награждение лётчиков будут предоставлены, формальности уладят в кратчайшие сроки.

«После того как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, и они будут награждены», — ответил Песков журналистам.

Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что благодаря умелым действиям экипажа А321 удалось предотвратить катастрофу и посадить самолет, и «это, безусловно, хорошее событие».

Глава Росавиации Александр Нерадько в беседе с журналистами отметил, что решение сажать самолет в поле кукурузы было единственно верным. По его словам, на высоте 20–30 метров самолет столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники двигателей.





Четверг, 15 августа 2019 г. 192

Источник: Портал Информер