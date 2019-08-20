В Кремле назвали абсурдными разговоры о радиоактивном облаке

20 августа 2019     16
В Кремле назвали абсурдными разговоры о радиоактивном облаке

Разговоры о неком радиоактивном облаке после взрыва на военном полигоне в Архангельской области — абсурд. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикацию карт, фиксирующих возможное направление распространения радиоактивного облака после аварии под Северодвинском.

По мнению Пескова, сама формулировка «карта, как радиоактивное облако могло распространяться после аварии», абсурдна. Он призвал ориентироваться в этом вопросе на заявление Владимира Путина по факту произошедшего.

Анимированная карта, на которой изображено, как могло распространяться радиоактивное облако, была опубликована в Twitter-аккаунте исполнительного секретаря Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний Лассина Зербо.

Он также сообщил, что станции в Дубне и Кирове перестали работать через два дня после аварии. Российские чиновники объяснили это проблемами с сетью и связью.

Напомним, что 19 августа Владимир Путин во Франции заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет.

По его словам, на место происшествия направлены эксперты, в том числе независимые, которые контролируют сейчас ситуацию.

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Вторник, 20 августа 2019 г. 468

Источник: Портал Информер

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