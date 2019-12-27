В Кремле опровергают версию о теракте в Магнитогорске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал версию о теракте в жилом доме в Магнитогорске. Он подчеркнул, что информация о террористическом акте не соответствует действительности. По его словам, экспертная проверка доказала, что трагедия произошла из-за взрыва газа.

«Подобные слухи являются ничем, кроме слухов», — отметил Песков.

Он добавил, что не видит в версии о теракте никаких новых элементов и темы вообще для обсуждения.

Ранее издание Baza в Telegram-канале анонсировало фильм, «который должен снять все вопросы» о случившемся.

«Мы закончили наше, пожалуй, самое главное расследование в этом году: «Мы знаем, что случилось в Магнитогорске». Сегодня мы представим наш фильм, который должен снять все вопросы. С расследования этой темы мы начали этот год, им же хотим и закончить. Нам удалось найти владельцев той самой, взорвавшейся квартиры. Мы поговорили с магнитогорскими газовщиками. Мы нашли документы, которые не оставляют сомнений. Это был теракт», – утверждает издание Baza.

Напомним, что трагедия в Магнитогорске случилась ранним утром 31 декабря 2018 года. Спасательная операция завершилась только 3 января. В результате обрушения части подъезда погибли 39 человек.

Через несколько дней после ЧП, завершив осмотр завалов, следователи объявили, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах обнаружено не было. Следствие неоднократно отвергало версию теракта и призывало не доверять террористическим организациям, которые приписывают себе взрыв в Магнитогорске.







Пятница, 27 декабря 2019 г. 230

Источник: Портал Информер