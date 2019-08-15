В Кремле отказались комментировать отсутствие шлема у Путина

15 августа 2019     19
В Кремле отказались комментировать отсутствие шлема у Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать отсутствие шлема у главы государства Владимира Путина во время поездки на мотоцикле в Крыму.

«Оставлю без комментария, я был в отпуске в этот момент», — сказал Песков.

Напомним, что на байк-шоу, организованном клубом «Ночные волки» в Севастополе, Владимир Путин приехал на мотоцикле «Урал». Его сопровождали глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдастанов.


Четверг, 15 августа 2019 г. 17

Источник: Портал Информер

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