В Кремле пока не знают, как будет проходить всенародное голосование по конституционной реформе

В настоящий момент у Кремля нет четкого представления о том, как будет проходить всенародное голосование по принятию предложенных Владимиром Путиным изменений в Конституцию страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время разговора с журналистами.

«Различные модальности обсуждаются. Решение на этот счет (о механизме проведения голосования) не принималось», — сказал Песков.

Напомним, что 27 января сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в конституцию Павел Крашенинников рассказал, что проект закона о поправках в Конституцию состоит из двух частей. Одна отвечает за то, какие изменения будут внесены, другая — за то, каким образом они будут или не будут приняты.23 января Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России.







Понедельник, 27 января 2020 г. 1303

Источник: Портал Информер