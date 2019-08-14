В Кремле пообещали разобраться со сломанной ногой дизайнера

В Кремле пообещали выяснить обстоятельства задержания московского дизайнера Константина Коновалова, которому силовики сломали ногу на пробежке 27 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, на чем основывается ответ Следственного комитета, но поинтересуемся деталями», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, почему СК отказался принять заявление москвича о применении к нему насилия.

Песков также сказал, что в данной ситуации надо понять, кто, как и почему повалил мужчину на землю.

Ранее в своем Twitter Коновалов написал, что Следственный комитет отказался рассматривать его заявление, назвав действия сотрудников правоохранительных органов правомерными.

В ведомстве утверждали, что его обращение «не содержит каких-либо объективных сведений о каком-либо совершенном преступлении сотрудниками правоохранительных органов».

Коновалов также заявил, что предоставил следователям несколько фотографий его задержания и медицинские документы.





Среда, 14 августа 2019 г. 133

Источник: Портал Информер