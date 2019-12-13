В Кремле прокомментировали желание Зеленского пожать руку Путину

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о его готовности сто раз пожать руку Путину, если он вернет Крым Украине.

«Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме», — заявил Песков.

Комментируя реплику Зеленского про Донбасс, официальный представитель Кремля указал на необходимость соблюдения Киевом Минских соглашений, а также напомнил, что российская сторона не является стороной конфликта.

«Тогда можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить», — добавил Песков.

Он также прокомментировал слова Зеленского о намерении изменить Минские соглашения.

«Для любых новаций нужна обоюдная воля сторон конфликта, без этого разговор малоперспективен», – сказал Песков.

Напомним, ранее Зеленский в эфире канала “1+1” заявил, что готов десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и 100 раз – если Крым.







Пятница, 13 декабря 2019 г. 135

Источник: Портал Информер