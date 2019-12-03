В Кремле прокомментировали информацию о приказе президента Турции сбить российский бомбардировщик

3 декабря 2019     22
В Кремле прокомментировали информацию о приказе президента Турции сбить российский бомбардировщик

В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди. Об этом 3 декабря заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мы ориентируемся на заявления, в том числе и публичные, турецкой стороны о том, что другие люди давали команду на уничтожение российского самолета», — отметил представитель Кремля, комментируя обнародованную журналистами информацию о том, что соответствующий приказ отдал сам Эрдоган.

Песков также подчеркнул, что Россию с Турцией связывают дружественные отношение, которые, впрочем, никогда не мешали Анкаре выстраивать партнерство с другими странами и НАТО.

«Все страны суверенные, все, естественно, в первую очередь, заботятся о своих собственных интересах, то же самое делает и Россия», — заявил Песков.

О том, что приказ сбить российский Су-24 отдавал лично Эрдоган, 2 декабря сообщила «Независимая газета» со ссылкой на стокгольмскую организацию Nordic Research Monitoring Network, в распоряжении которой оказались документы с закрытых брифингов в НАТО.

При этом эксперты заявили изданию, что Кремль и раньше знал о личной ответственности турецкого лидера за данное решение.

«Занимавший в то время пост премьера Давутоглу, будто соревнуясь с Эрдоганом, также говорил, что приказ отдал он… Очевидно, что распоряжение отдал президент Турции, потому что в 2015 году премьер не мог лично принять решения такого рода», — сказал турецкий политолог, кандидат политологических наук Керим Хас.

Справка:

Турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии 24 ноября 2015 года. Пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались.

Мурахтину удалось спастись, а Пешков был расстрелян с земли протурецкими боевиками, когда находился в воздухе над территорией проживания сирийских туркменов.

После этого Россия ввела в отношении Турции санкции, в частности запретив ввоз ряда продовольственных товаров.

Олег Пешков (1970-2015)

В июне 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление за уничтожение российского самолета, после чего Москва сняла санкции с Турции.

 

Источник: Портал Информер

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