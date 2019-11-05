В Кремле рассказали о перспективах нового соглашения с Украиной

5 ноября 2019     25
В Кремле рассказали о перспективах нового соглашения с Украиной

Неразрешённые судебные претензии по газовому вопросу, в частности, претензии, которые продолжает предъявлять украинская сторона, делают невозможным достижение каких-либо договоренностей в этой сфере. Об этом 5 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей. Об этом говорил президент Путин, выступая на пресс-конференции в Будапеште», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, является ли решение Стокгольмского арбитража главным камнем преткновения в переговорах по транзиту газа между Москвой и Киевом.

«Президент сказал очень чётко, вряд ли можно допустить какое-то двойное толкование», — напомнил Песков.

Речь идёт о заявлении Путина, сделанном им на пресс-конференции после встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Президент России тогда назвал абсурдными претензии, предъявляемые «Газпрому» в арбитраже Стокгольма, добавив, что от этого абсурда надо избавиться, обнулив все требования с обеих сторон.

Напомним, что ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в новых исковых требованиях украинской компании к «Газпрому» содержится требование пересмотреть транзитный тариф.

 



Вторник, 5 ноября 2019 г. 907

Источник: Портал Информер

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