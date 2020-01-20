В Кривом Роге осквернили памятник жертвам холокоста

20 января 2020     13
В Кривом Роге осквернили памятник жертвам холокоста

Памятник жертвам холокоста осквернили в Кривом Роге. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Украины в Днепропетровской области.

Правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств повреждения памятника, а также задержание вандалов.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело согласно статье 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса Украины. Нарушителям грозит до трех лет лишения свободы.

13 января МИД Израиля осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине националистов. В ведомстве подчеркнули, что память о холокосте и борьба с антисемитизмом не может быть внутренней проблемой страны.Ранее сообщалось, что Украина заняла второе место в рейтинге уровня антисемитских настроений в Европе. Согласно данным Антидиффамационной лиги, 72% украинцев согласились с тем, что евреи имеют слишком много власти, влияя на бизнес. При этом с 2016 года уровень антисемитизма на Украине значительно вырос.



Понедельник, 20 января 2020 г. 20

Источник: Портал Информер

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