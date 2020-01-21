В «Крымавтотрансе» подведи итоги работы в 2019 году

21 января 2020     16
В «Крымавтотрансе» подведи итоги работы в 2019 году

На предприятии «Крымавтотранс» подвели итоги работы в 2019 году в части исполнения договорных обязательств водительским составом автомобильных перевозчиков и должностных инструкций автостанционными сотрудниками на территории крымских автовокзалов и автостанций.

В прошлом году сотрудники предприятия на перевозчиков составили 2364 акта штрафных санкций на сумму более 2,7 млн рублей.

«Среди основных нарушений со стороны водителей – посадка безбилетных пассажиров, загрузка и провоз багажа без оплаты и самовольное отправление автобуса в рейс без проверки салона. Основная доля нарушений касается подбора и провоза пассажиров без билета на прилегающей к автостанции территории. В отчетный период зафиксирована посадка в рейсовые автобусы 7477 безбилетных пассажиров», — сообщила пресс-служба  «Крымавтотранса».

 

По результатам проверок в отношении сотрудников автовокзалов и автостанций за нарушение должностных инструкций, финансовой дисциплины и технологий отправления пассажирского транспорта в рейс вынесено 98 дисциплинарных взысканий и уволено 46 работников.

 

В ходе выездных проверок сотрудниками отдела автостанционного и внутреннего контроля предприятия ведется видеозапись остановок водителями регулярных перевозок в неположенных местах. Видеоматериалы направляются в Крымское МУГАДН Ространснадзора для рассмотрения и применения к водителям, допустившим правонарушение, административных штрафов. В 2019 году получено подтверждение о привлечении Ространснадзором 86 водителей к административной ответственности по статье 11.33 КоАП РФ.



Вторник, 21 января 2020 г. 54

Источник: Портал Информер

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