В Крыму автомобилист сбил ребенка на велосипеде

26 июня водитель Skoda Octavia Toup сбил ребенка, которые ехал по дороге на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.
“В 11:30 водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем Skoda Octavia Toup и двигаясь по автодороге “граница с Украиной-Джанкой-Феодосия-Керчь” в направлении Красноперекопска, на 119км+460м, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2009 года рождения, который пересекал на велосипеде проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу”, – уточняют в полиции.
В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил травмы различной степени тяжести.
Источник: Портал Информер