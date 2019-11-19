В Крыму будет принят Социальный кодекс

Глава Крыма Сергей Аксёнов создал рабочую группу по подготовке Социального кодекса республики. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале крымского правительства.«Создать рабочую группу по подготовке проекта закона Республики Крым «Социальный кодекс Республики Крым» в составе согласно приложению 1», – говорится в документе.

В состав группы вошли: заместитель председателя Совета министров – министра труда и соцзащиты республики Елена Романовская, первый замминистра труда и соцзащиты Татьяна Гудилко, заместитель руководителя аппарата Совета министров – начальник главного правового управления Ольга Дугаренко и начальник правового управления министерства труда и социальной защиты Крыма Елена Пикина.

Членами рабочей группы стали представители различных министерств, общественных организаций, комитетов и учреждений.

Социальный кодекс будет направлен на реализацию социальной поддержки и оказание социальной помощи населению. Он также может содержать соответствующие определения (к примеру, «многодетная семья», «денежная выплата»), определит категории людей, которые имеют право на такую поддержку. В кодексе может быть раздел об индексации размера меры соцподдержки и ее видах.

Социальные кодексы уже приняты в Ленинградской, Омской, Астраханской, Волгоградской, Ярославской областях и Санкт-Петербурге.

Крымской рабочей группе, согласно распоряжению Аксёнова, нужно изучить опыт субъектов Российской Федерации в целях «совершенствования действующих нормативных правовых актов на территории Республики Крым», а также провести мониторинг действующих в республике документов.







Вторник, 19 ноября 2019 г. 2446

Источник: Портал Информер