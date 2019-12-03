В Крыму будут отреставрированы сотни военных памятников

Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили в Симферополе в День Неизвестного солдата. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

В Крыму в течение пяти лет планируют отреставрировать сотню памятников, связанных с войной.

«В Крыму сотни памятных мест, связанных с подвигами защитников и освободителей Крыма, партизан и подпольщиков. Поисковые отряды и сегодня находят останки неизвестных героев, лежащие в крымской земле непогребенными.

В рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» планируется в течение пяти лет отреставрировать 100 объектов культурного наследия, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Программа будет реализована совместно с министерством обороны РФ», – написал Аксёнов на своей странице ВКонтакте.

Он также выразил благодарность волонтерам и поисковикам, которые возвращают имена павших героев, дают возможность с почестями захоронить прах воинов, а также всем, кто участвуют в реставрации памятников, посвященных защитникам Родины, в обустройстве мест захоронений.

«Мы помним о подвиге неизвестных героев. Вечная им память, вечная слава и вечная благодарность потомков», – добавил глава республики.

Напомним, что 3 декабря в Симферополе состоялось торжественное возложение венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата». Участники памятного мероприятия также почтили память погибших в Великой Отечественной войне крымчан минутой молчания.

День Неизвестного солдата является официальной памятной датой в России, которая с 2014 года отмечается ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами.

Именно 3 декабря в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.







Вторник, 3 декабря 2019 г. 96

Источник: Портал Информер