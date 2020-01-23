В Крыму бывшие супруги никак не могут поделить сына

В Крыму бывшие супруги никак не могут поделить сына. Сцены устраивают прямо при нем, ничего не стесняясь, что плохо влияет на неокрепшую психику мальчика.

Каждый из родителей преследует свои цели и не обращает ни малейшего внимания на самого мальчика.

Мальчик, едва встав на ноги, и придя в себя, произносит одно слово: папа. Тянет руки, просит о помощи. Теперь мать пытается поговорить с сыном. Тот ее отталкивает. По крайней мере, пытается это сделать.

Маленького человека, кажется, не спросил никто. Чего хочет он и с кем хорошо ему. Впрочем, вопросов, судя по этим кадрам, нет — Дима рвется к отцу. Сквозь слезы повторяет одно и то же. От этих событий у него истерика, мать о состоянии чада не переживает. Пытается забрать. Спор длится уже несколько месяцев.

“Еще в 18-м году у нас все началось. Мама стала меньше уделять времени ребенку, не столько, сколько он привык, на сколько он рассчитывал. Иногда это было в достаточно грубой форме. Или произошел конфликт у ребенка с мамой. Мать решила построить личную жизнь и немного меньше стала уделять внимания ребенку”, — заявил отец Андрей Жало.

По словам отца, мать занялась своей личной жизнью, времени ребенку стала уделять меньше. Дмитрий все чаще оставался жить у отца, сначала на несколько дней, потом на неделю, срок постоянно рос. В какой-то момент Юлия решила, что мальчика у нее пытаются забрать, подала в суд.

“Алименты сначала, определение места жительства, лишение родительских прав, еще что-то, я уже запутался. Куча заявлений”, — рассказал отец.

Ребенок, по словам отца, несмотря на свой возраст, а ему всего семь лет, сам заявил, что хочет остаться с папой. Просто и прямо, тот сначала даже не воспринял слова малыша всерьез. Но после, увидев изменения в отношении к мальчику своей бывшей жены, а Юлия, по словам Андрея, могла несколько дней не вспоминать о Диме, понял, что сын не врет и не преувеличивает.

“Я не хочу жить с мамой. Мне с ней плохо. Я ее боюсь, все время она уходит. Мне с папой лучше. Мы пишем, гуляем, в гости ездим, путешествуем, занимаемся”, — рассказал мальчик.

На телефоне у ребенка десятки фотографий с прогулок и из походов, где они вместе с отцом крепко держатся за руки. Андрей уверяет, бывшая жена сама довела мальчика до такого. Он здесь ни при чем. Теперь только пытается решить проблему миром. Но Юлия ему не верит.

На последнем судебном заседании постановили, что мальчик остается жить с матерью. Кадры с криками и визгами – исполнение этого решения, Юлия действует самостоятельно, пытается забрать без приставов, мальчик тогда вырвался, остался с отцом. Сейчас оба в розыске. Андрей понимает, что по факту нарушает закон, но отдавать сына матери не хочет. Вместо этого снова пойдет в суд, за очередным обжалованием.







Четверг, 23 января 2020 г. 10

Источник: Портал Информер