В Крыму военные случайно запустили ракету и теперь по суду должны 31 миллион рублей

Двое военных, которые случайно запустили авиационную управляемую ракету Х-29ТД на аэродроме в Саках (Крым), заплатят 31 миллион рублей. Такую сумму они должны выплатить по иску Минобороны России.

Следствие и суд установили, что 1 октября 2017 года техники авиачасти, используя комплекс «Ока», осуществляли контроль за техническим состоянием авиационных управляемых средств поражения, в том числе двух ракет Х-29ТД, с которыми перед этим совершал вылет тяжелый многоцелевой истребитель Су-30СМ.

Нарушив регламент работ, военные не проверили исправность чековых механизмов одной Х-29ТД. В результате при подаче тока произошло срабатывание пиропатронов, и авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (из них 100 кг приходится на взрывчатку), отправилась в полет. К счастью, он был недолгим и обошелся без взрыва.

«Ракета снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути различную аппаратуру и еще одну Х-29ТД»

Стоимость каждой из ракет, которую пришлось списать, эксперты определили в 18 млн 459 тыс. руб., «Ока» и другое уничтоженное оборудование были оценены еще в 9,5 млн руб.

Таким образом, к осужденным военнослужащим по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46 млн 571 тыс. 266 руб.

Крымский гарнизонный военный суд удовлетворил иск лишь частично — теперь подсудимые должны выплатить 31 млн рублей.

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Вторник, 26 ноября 2019 г. 461

Источник: Портал Информер