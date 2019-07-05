В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении застройщика

Руководитель строительной компании незаконно получил 7,3 млн рублей от дольщиков по предварительным договорам купли-продажи жилья в доме, расположенном в Гурзуфе (Ялта), который не был введен в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«По версии следствия, застройщик незаконно, в отсутствие разрешения на строительство, привлекал денежные средства граждан по предварительным договорам купли–продажи помещения в не введенном в эксплуатацию многоквартирном жилом доме в поселке Гурзуф под Ялтой. Таким образом он завладел денежными средствами дольщиков в размере 7,3 млн рублей», – говорится в сообщении.

Прокуратура Ялты утвердила в его отношении заключение по уголовному делу. Застройщик обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения.