В Крыму возродят выращивание любимых яблок российского императора

Несколько питомников возрождают аборигенные сорта крымских яблок. Среди таких сортов Кандиль Синап, который предпочитал российский император Николай Второй. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

«Что касается наших аборигенов, то сегодня есть питомники, где пропагандируют выращивание именно аборигенных сортов. Я считаю, что они должны присутствовать, их нельзя снимать с линейки. По вкусовым качествам они нисколько не уступают популярным сортам, а даже превосходят их и могут стать визитной карточкой Крыма: Кандиль Синап – это то самое яблоко, которое очень любил Николай Второй, и для него этот сорт в первую очередь выращивали», – сказал министр.

Сейчас, по его словам, наиболее распространенные у крымских аграриев сорта яблок завезены из Италии.

«Сейчас завозится в Крым много саженцев из Италии. Итальянцы – лидеры по производству в Европе. Мы не отказываемся от итальянских фруктов, потому что их сорта черешни и яблонь уже адаптировались к крымским условиям. Они более скороспелые и дают более ранний и высокий урожай», – добавил Рюмшин.

Он также подчеркнул, что крымские предприятия с каждым годом увеличивают объемы производства яблок.

«Мы ежегодно получаем урожайность яблок выше предыдущего года. Наша задача – сберечь этот урожай. Это то, чем мы сейчас активно занимаемся, помогаем хозяйствам. Там, где есть сегодня защищенные участки от градобитий, с уверенностью могу сказать, что если мы дотируем на 22 миллиона, то спасли уже от града на миллиарды рублей. В этом году практически все сады в степной зоне мы спасли», – подытожил Рюмшин.

Напомним, что в этом году крымские аграрии намерены собрать почти 100 тысяч тонн яблок с площади 3,7 тысяч гектаров. В Крыму сейчас выращивают сорта яблок Голден Делишес, Гала, Грани Смит, Ренет Симиренко, Брэбвэл, Фуджина, Джонаголд, Флорина, Голдкрым.





Вторник, 20 августа 2019 г. 27

Источник: Портал Информер