В Крыму возрождают уникальную советскую разработку

В

понедельник, 1 июля, из Евпатории в Севастополь и обратно начнут курсировать популярные в советские времена пассажирские суда на подводных крыльях.

Такие плавсредства называли «Кометами» и «Ракетами», и во многих городах РФ они продолжают использоваться и сейчас.

В девяностые годы суда были практически утеряны, но теперь их снова возрождают.

Около года назад российский премьер Дмитрий Медведев открыл новую линию проекта «Комета» по маршруту Ялта-Севастополь. Сейчас этот маршрут считается одним из самых популярных у туристов за счет удобства перемещения, быстроты и низкой стоимости билета СССР был первой страной в мире, где начали строить суда на подводных крыльях.

Более того, со временем их приспособили не только для пассажирских перевозок, но и для спасательных, научных и военных целей. Более 80 процентов этих судов были построены именно в Крыму – на судостроительном предприятии в Феодосии.