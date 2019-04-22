В Крыму воссоздали античное вино

22 апреля 2019     38
В Крыму воссоздали античное вино

В Крыму воссоздали античное вино, которое делают из старейшего на полуострове автохтонного сорта винограда, рассказал винодел Валерий Захарьин на полях Ялтинского международного экономического форума.

Речь идет о винограде сорта «Херсонесский» — именно его, по словам Захарьина, использовали для производства красного вина в античные времена.

Не исключено, что из данного сорта было сделано вино, которым причащался князь Владимир в 988 году, когда принимал крещение в Корсуни (нынешнем Херсонесе), считает винодел. Он добавил, что в этом районе и обнаружили группы кустов «Херсонесского».

«Нами в прошлом году был получен первый урожай этого сорта и впервые со времен Византии произведено вино. Нами также восстановлена античная технология производства вина», — сказал Захарьин.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие, проводимое в Крыму. В этом году он проходит с 18 по 20 апреля. Число участников форума превысило 4,5 тысячи человек из почти 100 стран. МИА “Россия сегодня” выступает генеральным информационным партнером форума.

 
ria.ru


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