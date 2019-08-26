В Крыму восстановят Центр космической связи

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» потратит 1,8 млрд рублей на оборудование центров космической связи в Московской, Тверской областях и Крыму. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

«Сеть наземного комплекса управления космическими аппаратами дальнего космоса предназначена для обеспечения непрерывного и устойчивого управления отечественными и международными космическими аппаратами в дальнем космосе на траекториях полета к Луне, Марсу и другим небесным телам Солнечной системы, работающих в X- и Ка-диапазонах, а также обеспечения проведения фундаментальных научных исследований в дальнем космосе», – говорится в техническом задании к составной части опытно-конструкторских работ.

В рамках развития структуры и систем наземного комплекса управления космическими аппаратами дальнего космоса в период 2018-2025 годов необходимо создать три центра дальней космической связи на пунктах «Медвежьи Озера» (Московская область), «Калязин» (Тверская область) и «Школьное» (Симферопольский район). Указанные пункты создаются для сетевых наземных комплексов управления космическими аппаратами дальнего космоса (НКУ ДКА2025).

Для обеспечения управления полетом перспективных космических аппаратов центры связи будут оборудованы унифицированными наземными радиотехническими комплексами, с антенными системами диаметром 32 м, 12 м («Юпитер-М-32», «Юпитер-М-12»). Для обеспечения работы качественного и надежного управления космическими аппаратами предусмотрено создание базовых элементов наземных радиотехнических комплексов Ка-диапазона.

Начальная (максимальная) цена контракта 1 млрд 821 млн рублей до 2022 года. Оплата исполнения контракта будет производиться поэтапно, на 2019 год предусмотрена сумма 245,1 млн рублей. Срок окончания работ – ноябрь 2025 года.

Справка:

Центр дальней космической связи в Крыму располагается в п. Витино, недалеко от города Евпатория. Территория центра была разделена на 3 площадки. Обладает двумя кодами в списке обсерваторий Центра малых планет: 255 (Evpatoria, РТ-70) и B17 (AZT-8 Evpatoria, АЗТ-8).





Понедельник, 26 августа 2019 г. 1932

Источник: Портал Информер