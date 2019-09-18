В Крыму вручат премии Мира

1октября 2019 года пройдет VI международный крымский форум Мира в Ливадийском и Массандровском дворцах. В рамках события состоится вручение Премии Мира.

Мероприятие объединит на одной площадке выдающихся личностей, общественных деятелей, политиков, заслуженных актеров театра и кино, известнейших музыкантов, бизнесменов, спортсменов, ученых с целью построения «мостов дружбы», которые будут способствовать укреплению духовных, культурных, экономических и политических связей между народами.

Отличительной чертой форума в этом сезоне станет празднование Дня рождения севастопольского мотоклуба ИДАЛЬГО МС

Организатор мероприятия – «Всемирный благотворительный фонд поддержки и развития пропаганды идей мира» во главе с генеральным секретарем Альянса Юрием Евгеньевичем Сафроновым.

Мероприятие проходит при поддержке Группы компаний «Мост».

В 2019 году Премии Мира удостоены:

– Роман Викторович Василенко, российский бизнесмен, экономист. Доктор ​экономических ​наук, ​бизнес-тренер, ​создатель ​нескольких экономических программ;



– Татьяна Николаевна Клюева, советская актриса, прославившаяся ролью Варвары-красы в фильме-сказке Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса». В этом году фильму исполняется 50 лет;



– Александр Сергеевич Залдастанов («Хирург»), президент Российской ассоциации байкеров, основатель и лидер старейшего в России байкерского клуба «Ночные волки», удостоен премии «PAX TECUM» – мир с тобой.

Будут отмечены и другие значимые для страны личности, чье присутствие в данный момент согласовывается, либо не подлежит разглашению.

Форум существует с 2014 года, за это время Премией Мира были награждены: послы доброй воли ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, всемирно известные актеры, режиссеры, музыканты, спортсмены, а также губернаторы, члены Федерального собрания РФ, представители международных гуманитарных и благотворительных организаций, российского и международного бизнеса, послы иностранных государств, общественные деятели. Были отмечены труды: Елизаветы Глинки, главы фонда «Справедливая помощь», Йохан Бэкман, правозащитника (Финляндия), Петра Хромчак, дирижера национального оркестра (Чехия) и многих других авторитетных деятелей.

Программа форума в 2019 году: Ливадийский дворец (13.00 – 14.00):

– возложение цветов к памятнику АлександраIII совместно с колонной байкеров мотоклуба «Ночные волки»;

– фиксирование присутствия в книге почетных гостей;

Ливадийского дворца



«МАРШ МИРА» (14.00 – 15.00)

– совместно ​с ​кортежем ​байкеров ​проследовать ​к Массандровскому дворцу в колонне «Марш Мира»

Массандровский дворец (15.00 – 17.00):

– красная дорожка;

– награждение лауреатов форума Премией Мира.

«Вилла Елена» (18.30. – 23.00)

– неофициальное завершение VIкрымского Форума мира в ресторане гостиничного комплекса «Вилла Елена»;

– выступление популярных артистов российской эстрады, диджеев, деятелейкультуры, науки, искусства и бизнеса;

– непринужденная обстановка, дружественная атмосфера, легкий фуршет украсят завершение форума.





Среда, 18 сентября 2019 г. 84

Источник: Портал Информер