В Крыму вручат премии Мира

1октября 2019 года пройдет VI международный крымский форум Мира в Ливадийском и Массандровском дворцах. В рамках события состоится вручение Премии Мира.
Мероприятие объединит на одной площадке выдающихся личностей, общественных деятелей, политиков, заслуженных актеров театра и кино, известнейших музыкантов, бизнесменов, спортсменов, ученых с целью построения «мостов дружбы», которые будут способствовать укреплению духовных, культурных, экономических и политических связей между народами.
Отличительной чертой форума в этом сезоне станет празднование Дня рождения севастопольского мотоклуба ИДАЛЬГО МС
Организатор мероприятия – «Всемирный благотворительный фонд поддержки и развития пропаганды идей мира» во главе с генеральным секретарем Альянса Юрием Евгеньевичем Сафроновым.
Мероприятие проходит при поддержке Группы компаний «Мост».
В 2019 году Премии Мира удостоены:
– Роман Викторович Василенко, российский бизнесмен, экономист. Доктор экономических наук, бизнес-тренер, создатель нескольких экономических программ;
– Татьяна Николаевна Клюева, советская актриса, прославившаяся ролью Варвары-красы в фильме-сказке Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса». В этом году фильму исполняется 50 лет;
– Александр Сергеевич Залдастанов («Хирург»), президент Российской ассоциации байкеров, основатель и лидер старейшего в России байкерского клуба «Ночные волки», удостоен премии «PAX TECUM» – мир с тобой.
Будут отмечены и другие значимые для страны личности, чье присутствие в данный момент согласовывается, либо не подлежит разглашению.
Форум существует с 2014 года, за это время Премией Мира были награждены: послы доброй воли ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, всемирно известные актеры, режиссеры, музыканты, спортсмены, а также губернаторы, члены Федерального собрания РФ, представители международных гуманитарных и благотворительных организаций, российского и международного бизнеса, послы иностранных государств, общественные деятели. Были отмечены труды: Елизаветы Глинки, главы фонда «Справедливая помощь», Йохан Бэкман, правозащитника (Финляндия), Петра Хромчак, дирижера национального оркестра (Чехия) и многих других авторитетных деятелей.
Программа форума в 2019 году: Ливадийский дворец (13.00 – 14.00):
– возложение цветов к памятнику АлександраIII совместно с колонной байкеров мотоклуба «Ночные волки»;
– фиксирование присутствия в книге почетных гостей;
Ливадийского дворца
«МАРШ МИРА» (14.00 – 15.00)
– совместно с кортежем байкеров проследовать к Массандровскому дворцу в колонне «Марш Мира»
Массандровский дворец (15.00 – 17.00):
– красная дорожка;
– награждение лауреатов форума Премией Мира.
«Вилла Елена» (18.30. – 23.00)
– неофициальное завершение VIкрымского Форума мира в ресторане гостиничного комплекса «Вилла Елена»;
– выступление популярных артистов российской эстрады, диджеев, деятелейкультуры, науки, искусства и бизнеса;
– непринужденная обстановка, дружественная атмосфера, легкий фуршет украсят завершение форума.
Среда, 18 сентября 2019 г. 84
Источник: Портал Информер