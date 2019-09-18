В Крыму вручат премии Мира

18 сентября 2019     10
В Крыму вручат премии Мира

1октября 2019 года пройдет VI международный крымский форум Мира в Ливадийском и Массандровском дворцах. В рамках события состоится вручение Премии Мира.

 

Мероприятие объединит на одной площадке выдающихся личностей, общественных деятелей, политиков, заслуженных актеров театра и кино, известнейших музыкантов, бизнесменов, спортсменов, ученых с целью построения «мостов дружбы», которые будут способствовать укреплению духовных, культурных, экономических и политических связей между народами.

Отличительной чертой форума в этом сезоне станет празднование Дня рождения севастопольского мотоклуба ИДАЛЬГО МС

Организатор мероприятия – «Всемирный благотворительный фонд поддержки и развития пропаганды идей мира» во главе с генеральным секретарем Альянса Юрием Евгеньевичем Сафроновым.

Мероприятие проходит при поддержке Группы компаний «Мост».

В 2019 году Премии Мира удостоены:

– Роман Викторович Василенко, российский бизнесмен, экономист. Доктор ​экономических ​наук, ​бизнес-тренер, ​создатель ​нескольких экономических программ;

– Татьяна Николаевна Клюева, советская актриса, прославившаяся ролью Варвары-красы в фильме-сказке Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса». В этом году фильму исполняется 50 лет;

 Александр Сергеевич Залдастанов («Хирург»), президент Российской ассоциации байкеров, основатель и лидер старейшего в России байкерского клуба «Ночные волки», удостоен премии «PAX TECUM» – мир с тобой. 

Будут отмечены и другие значимые для страны личности, чье присутствие в данный момент согласовывается, либо не подлежит разглашению.  

Форум существует с 2014 года, за это время Премией Мира были награждены: послы доброй воли ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, всемирно известные актеры, режиссеры, музыканты, спортсмены, а также губернаторы, члены Федерального собрания РФ, представители международных гуманитарных и благотворительных организаций, российского и международного бизнеса, послы иностранных государств, общественные деятели. Были отмечены труды: Елизаветы Глинки, главы фонда «Справедливая помощь», Йохан Бэкман, правозащитника (Финляндия), Петра Хромчак, дирижера национального оркестра (Чехия) и  многих  других авторитетных деятелей.  

Программа форума в 2019 году: Ливадийский дворец (13.00 – 14.00):  

– возложение цветов к памятнику АлександраIII совместно с колонной байкеров мотоклуба «Ночные волки»;

– фиксирование присутствия в книге  почетных гостей;

Ливадийского дворца

«МАРШ МИРА» (14.00 – 15.00) 

– совместно ​с ​кортежем ​байкеров ​проследовать ​к Массандровскому дворцу в колонне «Марш Мира»

 

Массандровский дворец (15.00 – 17.00):  

– красная дорожка;

– награждение лауреатов форума Премией Мира.  

 

«Вилла Елена» (18.30. – 23.00) 

– неофициальное завершение VIкрымского Форума мира в ресторане гостиничного комплекса «Вилла Елена»;

– выступление популярных артистов российской эстрады, диджеев, деятелейкультуры, науки, искусства и бизнеса;

– непринужденная обстановка, дружественная атмосфера, легкий фуршет украсят завершение форума.

 


Среда, 18 сентября 2019 г. 84

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе «ИнтерСтрой» создаёт на месте пустыря «умный» квартал
В Севастополе «ИнтерСтрой» создаёт на месте пустыря «умный» квартал

В советский период промышленные предприятия строились в специализированных промзонах на окраинах городов. Но постепенное расширение населенных пунктов привело к заполнению таких …


В Крыму вручат премии Мира
В Крыму вручат премии Мира

1октября 2019 года пройдет VI международный крымский форум Мира в Ливадийском и Массандровском дворцах. В рамках события состоится вручение Премии Мира.   …


Пособие одиноким малообеспеченным родителям Севастополя самое большое в ЮФО
Пособие одиноким малообеспеченным родителям Севастополя самое большое в ЮФО

Чтобы получить выплату, среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума, установленного в городе Севастополе. С 14 сентября эта …


В Севастополе началась серия обсуждений реконструкции Большой Морской
В Севастополе началась серия обсуждений реконструкции Большой Морской

В Севастополе начали обсуждать предстоящую реконструкцию одной из главных городских улиц – Большой Морской. Концепцию её благоустройства разработчики проекта представили …


Террориста и его тайник с мощной бомбой нашли на Кавказе
Террориста и его тайник с мощной бомбой нашли на Кавказе

Спецслужбы задержали террориста в Тарумоском районе Дагестана. Об это в среду, 18 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты