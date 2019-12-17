В Крыму выбрали песни для встречи и проводов поездов

17 декабря 2019     15
В Крыму выбрали песни для встречи и проводов поездов

«Крымская железная дорога» выбрала музыкальные произведения, которые будут встречать и провожать поезда из Санкт-Петербурга и Москвы на вокзалах в Симферополе и Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе КЖД.

Ими стали марши «Прощание Славянки», «Легендарный Севастополь» и неофициальный гимн столицы «Мой Симферополь – ворота Крыма».

«На железнодорожном вокзале Симферополя прибывающие поезда с материковой части страны будет встречать гимн «Мой Симферополь – ворота Крыма», на вокзале в Севастополе – «Легендарный Севастополь», а отправляться поезда с крымских вокзалов традиционно будут под марш «Прощание Славянки», – отметили в пресс-службе.

Владимир Путин даст старт движению пассажирских поездов по Крымскому мосту 23 декабря. В честь открытия железнодорожного движения состоится торжественная церемония с участием главы государства.

Первый состав с пассажирами проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря. Это будет поезд Санкт-Петербург – Севастополь.  Напомним, что по данным компании-оператора пассажирских перевозок, между Севастополем и Санкт-Петербургом будут курсировать пять составов с одноэтажными вагонами.

Четыре состава с двухэтажными вагонами запустят на линии Симферополь – Москва.

Прямой поезд между Севастополем и Москвой начнет курсировать только весной 2020 года.

Автодорожную часть Крымского моста также открывал президент России Владимир Путин. 15 мая 2018 года он лично проехал за рулем грузовика «КамАЗ» в автоколонне со строителями транспортного перехода. Движение для всех автомобилей было запущено 16 мая 2018 года в 5.25.

Грузовые поезда запустят по Крымскому мосту в июне 2020 года.



Вторник, 17 декабря 2019 г. 199

Источник: Портал Информер

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