В Крыму выбрали спикера парламента

20 сентября 2019     20
В Крыму выбрали спикера парламента

На сегодняшнем заседании Госсовета РК Владимир Константинов переизбран на должность председателя парламента Крыма. Решение принято единогласно.«Счетной комиссией подведены итоги тайного голосования по избранию на должность председателя Государственного совета Республики Крым. Установлено: за 74, против – 0, воздержались – 0», – сообщила председатель счетной комиссии парламента Алла Пономаренко.Кандидатура Владимира Константинова, который возглавлял парламент предыдущего созыва, внесена фракцией «Единая Россия», другие фракции своих претендентов не выдвинули.

«Этот зал – это судьба Крыма. Эти стены – моя личная судьба. Пять раз я избирался депутатом Верховного совета Крыма, Государственного совета Крыма, четвертый раз избираюсь спикером. Главное, что эти стены дали Крыму – им удалось удержать ответственность перед нашими избирателями», – поблагодарил Константинов коллег. 
Голосование за кандидата на должность спикера проходило тайно с использованием бюллетеней. Это второй срок Константинова в должности председателя российского парламента Крыма. Он был избран 19 сентября 2014 года всем составом из 75 депутатов.

До этого с 2010 года возглавлял парламент Крыма, когда полуостров находился в составе Украины и полгода после его возвращения в Россию – с марта и до выборов в Госсовет в сентябре. Константинов избирается в парламент Крыма уже в пятый раз: он был депутатом созывов 1998-2002 годов, 2006-2010 годов, возглавлял парламент в 2010-2014 и 2014-2019 годы.


Пятница, 20 сентября 2019 г. 554

Источник: Портал Информер

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