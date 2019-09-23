В Крыму вымогатели с применением насилия требовали от военного 50 тысяч рублей

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы.

Установлено, что граждане РФ, 1991 и 1992 г.р., под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель с применением насилия требовали от военнослужащего передачи им принадлежащих ему денежных средств в размере 50 тысяч рублей.

В случае отказа от выполнения поставленных требований в обозначенный срок мужчине угрожали физической расправой.

16 сентября 2019 члены преступной группы задержаны с поличным при получении денежных средств от военнослужащего.

В отношении указанных лиц следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным п. «а», «в» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

18 сентября 2019 решением суда подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.

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Понедельник, 23 сентября 2019 г. 218

Источник: Портал Информер