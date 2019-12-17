В Крыму выросла безработица

17 декабря 2019     15
В Крыму выросла безработица

Уровень безработицы в Крыму в ноябре вырос на 15,5% по сравнению с октябрем. Об этом сообщила пресс-служба Крымстата.

“Численность зарегистрированных безработных, состоявших на учете в Центре занятости населения, в течение ноября 2019 года увеличилась на 15,5% по сравнению с октябрем 2019 года и составила 5004 человека”, – говорится в официальном сообщении.По данным Крымстата, заявленная работодателями потребность в работниках на конец ноября снизилась почти на 9% по сравнению с октябрем и составила более 14 тысяч человек, из них по рабочим профессиям – 7,5 тысячи человек.

Напомним, что официальный уровень безработицы в Крыму составляет 0,6%.



Вторник, 17 декабря 2019 г. 96

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Москве погибла школьница, которая пыталась записать экстремальное видео
В Москве погибла школьница, которая пыталась записать экстремальное видео

Ученица одной из московских школ погибла, записывая экстремальный вирусный ролик для TikTok. Как сообщает «Московский комсомолец», семиклассница разбилась насмерть, выпав …


В Крыму в ДТП пострадал подросток
В Крыму в ДТП пострадал подросток

Девушка-водитель сбила 15-летнего пешехода в поселке Ленино. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД МВД по Республике Крым. «Девушка-водитель, управляя автомобилем …


Первое судно-беспилотник появится в Севастополе в 2021 году
Первое судно-беспилотник появится в Севастополе в 2021 году

Учёные и студенты Севастопольского госуниверситета завершили разработку проекта безэкипажного океанографического судна. Концепцию создавали в рамках национальной системы связи «Маринет». В …


Две авиабомбы обнаружены в Ленинском районе Крыма
Две авиабомбы обнаружены в Ленинском районе Крыма

Боеприпасы были найдены на территории бывшей военной части в пгт. Багерово. Операцию по изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов провели в …


Внутриродовая травма: у подозреваемого в педофилии отца нашли арсенал оружия
Внутриродовая травма: у подозреваемого в педофилии отца нашли арсенал оружия

В Гатчинском районе Ленинградской области задержали многодетного отца по подозрению в педофилии. Во время обыска оперативники нашли в доме внушительный …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты