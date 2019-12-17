В Крыму выросла безработица

Уровень безработицы в Крыму в ноябре вырос на 15,5% по сравнению с октябрем. Об этом сообщила пресс-служба Крымстата.

“Численность зарегистрированных безработных, состоявших на учете в Центре занятости населения, в течение ноября 2019 года увеличилась на 15,5% по сравнению с октябрем 2019 года и составила 5004 человека”, – говорится в официальном сообщении.По данным Крымстата, заявленная работодателями потребность в работниках на конец ноября снизилась почти напо сравнению с октябрем и составила болеечеловек, из них по рабочим профессиям –человек.

Напомним, что официальный уровень безработицы в Крыму составляет 0,6%.







Вторник, 17 декабря 2019 г. 96

Источник: Портал Информер