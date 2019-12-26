В Крыму выросли поступления в казну от турбизнеса

26 декабря 2019     22
В Крыму выросли поступления в казну от турбизнеса

Более 2,5 млрд рублей прямых налоговых поступлений получил Крым за девять месяцев текущего года от туристической отрасли, что на 18% больше прошлогоднего показателя. Об этом 26 декабря на пресс-конференции в Симферополе сообщил председатель комитета Государственного совета Республики Крым Алексей Черняк.

По его словам, это свидетельствует о реальных объемах турпотока в Крым.«Что хочется показать, чтобы более подтверждающее. За девять месяцев текущего года у нас прямые налоговые поступления – 2,5 млрд рублей. Это почти на 18% больше, чем в прошлом году. При этом надо не забывать, что это прямые налоги», – сказал Черняк.

Он также привел в пример данные электронных транзакций одного из крымских банков в высокий сезон.

«Еще к примеру мы взяли данные одного из наших крымских банков. Через сеть терминалов, которую они используют, с июня по август 2019 года прошло 25,5 млрд рублей. 32,6 млн платежей было совершено», – сказал Черняк.



Четверг, 26 декабря 2019 г. 33

Источник: Портал Информер

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